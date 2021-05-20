В Кемерове на правом берегу появится четырехэтажный храм. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Кемерове, в Рудничном районе, построят четырехэтажный храм. Представители прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» обратились за разрешением на отклонение от предельных параметров строительства и реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения этажности с трех до четырех этажей. Как сообщается в постановлении администрации Кемерова, будут проведены публичные слушания по этому вопросу.

Ранее новое здание по адресу: проспект Шахтеров, 56б планировалось трехэтажным, но приход хочет увеличить его до четырех этажей.

В Кузбасской митрополии прокомментировали, что сейчас идет согласование проектной документации.

- Проект храма проходит необходимые согласования на соответствие градостроительным нормам. И в рамках этой работы оно было признано не трех-, а четырехэтажным: помимо цокольного этажа и основного помещения храма в эту градацию попало помещение хора, расположенное в основном храме на уровне выше пола, и помещение в колокольне. В связи с этим вопрос был вынесен в область публичных слушаний. Тот храм, который действует сегодня, строился как временный - с последующим использованием его в качестве крестильного, каким, например, является Георгиевский храм на территории Знаменского собора, - сообщили в митрополии.