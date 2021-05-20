Сверхрекорд: в перинатальном центре Кемерова родились 32 малыша. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В областном клиническом перинатальном центре Кемерова за последние сутки родились 32 малыша. Медицинское учреждение называет это счастливое событие «абсолютным рекордом». Как сообщают в перитональном центре, что среди родившихся — две двойни.

- Доктора и акушерочки перинатального центра за 24 часа приняли 30 родов! И среди них две двойни, - рассказали в медучреждении.

Также добавили, что под чутким контролем специалистов всего за сутки 30 женщин стали мамами. Медицинские работники поделились, что с задачей справились на «отлично» и уверяют, что могут и больше.

— Все женщины благополучно завершили родовой процесс, все дети и мамы стабильны, — рассказала врач акушер-гинеколог отделения патологи беременности Елизавета Чванова.

Для будущим мам отметили, что направление не нужно, так как право выбора роддома женщинам дает родовый сертификат.