Губернатор снял часть ограничений по COVID-19 в связи с 300-летием Кузбасса. Фото: АПК.

Власти Кузбасса сняли отдельные ограничения по коронавирусу. В опубликованном распоряжении губернатор разрешает проводить часть массовых мероприятий в области на открытом воздухе. В частности, те, которые приурочены к празднованию 300-летия региона. Отметим, что эти мероприятия пройдут в период с 20 мая по август 2021 года.

«Разрешить организацию и проведение на открытом воздухе культурно-зрелищных, спортивно-зрелищных и иных мероприятий, посвященных 300-летию образования Кузбасса, указанных в приложении к настоящему распоряжению, с очным присутствием граждан, с соблюдением противоэпидемических требований», - говорится в распоряжении.

Власти решили снять часть ограничений из-за некоторых уже состоявшихся или предстоящих событий. Это открытие нового терминала аэропорта Кемерова и ледового дворца «Кузбасс», проведение фестиваля по адаптивным видам спорта «Кузбасс 300» и всероссийский полумарафон.