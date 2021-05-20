Суд вынес приговор экс-председателю Новокузнецкого муниципального банка. Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Новокузнецке Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председатель совета директоров Новокузнецкого муниципального банка. Его признали виновным в злоупотребление полномочиями, повлекшие тяжкие последствия.

С 2012 года по декабрь 2013 года, обвиняемый являлся председателем совета директоров кредитного учреждения и одновременно учредителем и одним из руководителей ЗАО СК «Южкузбасстрой», тогда он вступил в сговор с сыном, занимавшим пост директора Новокузнецкого муниципального банка.

В результате кредитное учреждение выступило гарантом по кредитным обязательствам ЗАО СК «Южкузбасстрой» перед кредитными организациями на сумму свыше 3 миллиардов рублей. У банка отсутствовала законная и реальная возможность гарантировать исполнение обязательств на такую сумму.

После того, как ЗАО СК «Южкузбасстрой» не исполнил свои обязательства, со счетов банка было списано более 3,2 миллиарда рублей это повлекло тяжкие последствия и банк лишили лицензии. Также 2016 по сентябрь 2019 года подсудимый находился в розыске.

Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему также назначено дополнительное наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в кредитных и иных коммерческих организациях.

Суд в 2018 году назначил наказание сыну осужденного, экс-директора банка в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также два года лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в кредитных и иных коммерческих организациях.

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