В Кузбассе открылся крупнейший за Уралом спорткомплекс

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Возведенный за 1 год и 8 месяцев, он рассчитан на 6 тысяч зрителей. Его площадь - 65 тысяч квадратных метров. На строительство направили 7,5 миллиарда рублей из регионального бюджета. Здесь можно проводить соревнования различного уровня сразу по нескольким спортивным дисциплинам, тренировки в 30 видах спорта, из которых 10 - олимпийские.

Ледовый дворец «Кузбасс» в Кемерове стал одним из якорных проектов по подготовке к 300-летию промышленного освоения региона.

- Важно, что такие объекты меняют облик города в целом, вокруг них формируются новые общественные пространства и комфортная среда, - подчеркнул в ходе торжественного открытия объекта глава Кузбасса Сергей Цивилев.

- Открытие такого важного в регионе спортивного объекта позволит проводить тренировочный процесс и игры по хоккею с мячом и конькобежному спорту спортивных сборных команд Кузбасса и субъектов Российской Федерации, а также позволяет организовывать соревнования по различным видам спорта, в том числе по хоккею, фигурному катанию, керлингу, боксу, дзюдо, футболу и другим – для этого достаточно трансформации ледовой арены, - рассказал министр спорта Кузбасса Сергей Мяус.

Первые соревнования ледовый дворец примет в августе нынешнего года – это будет первый этап Кубка России по хоккею с мячом. Кроме соревнований и тренировок профессиональных спортсменов, комплекс будет открыт для свободного посещения: его пропускная способность - около 5,5 тысячи посетителей в сутки.