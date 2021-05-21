В Кузбассе выбрали лучшую экологичную семью

Фото: ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса»

Областной конкурс «Семья. Экология. Культура» проходил в этом году в седьмой раз.

Его цель - повышение уровня экологической культуры в обществе, привлечение населения региона к сохранению природных ресурсов своей родины и бережному отношению к окружающей среде. Учредителем состязания является министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса, организатором - ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса».

Ежегодно конкурс привлекает около двухсот семей - инициативных, творческих и активных, которые не только сохраняют традиции экологической культуры в домашнем кругу, но и показывают пример другим, как можно жить в гармонии с окружающим миром. Важно, что они не только предлагают идеи, но и сами их реализуют – например, дают вторую жизнь старым вещам, возрождают озера, благоустраивают территории, организуют эко-кафе, проводят мастер-классы по утилизации бытовых отходов.

«Семья. Экология. Культура» традиционно состоит из трех этапов – сначала конкурсанты представляют свои проекты на отборочном муниципальном уровне, и двенадцать лучших из них выходят в областной финал. В этом году он прошел в поселке Инском Беловского городского округа. Парад семейных эко-проектов был посвящен 300-летию промышленного освоения Кузбасса.

В итоге лучшей признана семья Еличевых из Новокузнецка – папа Павел, мама Лариса и сыновья, восьмилетний Артем и четырехлетний Роман. Они представили проект «Семейная эко-тропа», которую организовали на территории Орджоникидзевского района. Второе место – у Куракиных из Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, третье – у кемеровчан Королевых.

- Хочется выразить слова благодарности тем кузбассовцам, которые и в своих семьях сохраняют традиции любви и бережного отношения к природе и стремятся донести их до окружающих, - отметил министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий. - Мы всегда будем поддерживать семьи с активной жизненной позицией, чьи экологические инициативы делают окружающий мир лучше и комфортнее.