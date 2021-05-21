В Кузбассе создали новый памятник природы

Фото: Кузбасский ботанический сад

Статус особо охраняемой природной территории регионального значения присвоен участку, расположенному в западной части Беловского муниципального района в окрестностях деревни Бороденково. Объект получил название «Артышта». Это тридцатая ООПТ в регионе и седьмая, созданная при финансовой поддержке угольных компаний.

Как уточнила руководитель дирекции ООПТ Кемеровской области Евгения Тимченко, территория, взятая под охрану, представляет собой цепь холмов-останцев древнего рельефа с выходом на поверхность известняков, тянущихся вдоль правого берега реки Артышта. Наибольшую высоту имеет гора Крутая – 424 метров над уровнем моря.

Данный район относится к одной из самых антропогенно нарушенных территорий Кемеровской области с активно работающими угольными предприятиями. В то же время здесь обитает 14 видов редких исчезающих растений разного уровня. В том числе 3 вида включено в Красную книгу РФ (кандык сибирский, ковыль перистый, ковыль Залесского), а 11 - в Красную книгу Кемеровской области (житняк казахстанский, лук Водопьяновой, астрагал мешковидный, Хвойник односемянный, желтушник алтайский, кандык сибирский, копеечник Турчанинова, качим Патрэна, чина венгерская, лейбниция бестычиночная, лапчатка элегантная, истод узколистный, ковыль перистый, ковыль Залесского).

Также здесь учеными были отмечены включенные в Красную книгу РФ сокол сапсан и аполлон обыкновенный. Оба вида животных на территории Кемеровской области являются чрезвычайно редкими.

Как рассказал доктор биологических наук, директор Кузбасского ботанического сада Андрей Куприянов, были опасения, что до официального создания ООПТ для местной флоры и фауны определенную угрозу представляла возможность использования территории в качестве площадки для отсыпки горных пород, так как в зоне прямой видимости (20-30 километров) находились угольные разрезы. Но два года назад компания, владеющая крупнейшими из них, сама предложила ученым финансовую помощь для организации памятника природы, внеся тем самым вклад в сохранение биоразнообразия в регионе.