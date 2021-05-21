В Новокузнецке на 86-летнюю женщину напала бездомная собака. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

20 мая в Новокузнецке на 86-летнюю женщину напала бездомная собака. Очевидцы рассказали, что собака повредила пенсионерке ногу. После этого пострадавшую госпитализировали.

- Женщина 86 лет доставлена в больницу. Обследуется. О ее состоянии можно будет достоверно сказать после обследования, - сообщил пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик.

Пожилую женщину осмотрели и обработали рану, а после отпустили домой. Серьезных повреждений у пенсионерки нет.

Ранее прокуратура Новокузнецка провела проверку в связи с публикациями в СМИ жалоб на животных без владельцев. Было установлено, что администрация Новокузнецка не проводит должным образом санитарно-противоэпидемические мероприятия по отлову и содержанию бездомных животных и не обеспечивает благоприятные условия жителям города.

СУ СК России по Кузбассу в городе Новокузнецке возбудило уголовные дела по статье «Халатность, выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В настоящее время проводится расследование.