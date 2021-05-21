Названы территории Кузбасса, где выявили 60 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 18, Новокузнецк - 8, Березовский - 5, Ленинск-Кузнецкий - 3, Кемеровский МО - 3, Чебулинский МО - 3, Анжеро-Судженск - 2, Междуреченск - 2, Осинники - 2, Юрга - 2, Мариинский МР - 2, Топкинский МО - 2, Юргинский МО - 2, Киселевск - 1, Полысаево - 1, Прокопьевск - 1, Новокузнецкий МР - 1, Промышленновский МО - 1, Яйский МО - 1, - сообщил оперштаб.

Два пациента скончались. У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецком районе.

У женщины 1925 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы, хронического заболевания почек. Она проживала в Кемерове.

59 пациентов выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 606 пациентов с диагнозом COVID-19.