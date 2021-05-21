В Кемерове 15-летнего подростка убило электрическим током. Фото: СУ СК Кузбасса.

Вечером 20 мая в Кемерове 15-летнего подростка убило электрическим током. Следком Кузбасса сообщает, что в Кировском районе, в десяти метрах от участка № 1140 СНТ «Заря,» обнаружили тело подростка с травмами, характерными для поражения электрическим током. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Установлено, что днем погибший со своим знакомым на мотоцикле приехали на территорию заброшенного здания, предположительно, они хотели похитить цветной металл. Подросток нашел медный кабель и попытался вырвать его, но его ударило током и отбросило на пол. Знакомый погибшего поместил того в люльку мотоцикла и вывез на открытый участок местности, где и вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть подростка.

Следователям предстоит установить, должна ли охраняться данная территория и надлежащим ли образом закрыта электрическая распределительная система. Также необходимо выяснить, кому принадлежит мотоцикл и почему он был доступен подросткам.