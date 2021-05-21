В Кемерово прошёл ESG-риск-саммит по угольной отрасли

Участники саммита обсудили эти проблемы, вопросы адаптации к новым реалиям и эффективное управление ESG-рисками. Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк.

Сбербанк провёл в Кемерово ESG-риск-саммит «Уголь» для сотрудников, корпоративных клиентов банка и представителей власти. Одной из важных составляющих ESG-финансирования, которое активно внедряет Сбер, является управление ESG-рисками при кредитовании. В ситуации изменения регулирования и отношения инвесторов к тематике ESG Сбер будет учитывать инициативы клиентов по минимизации негативного влияния на экологию и климат при принятии решений по предоставлению банковских сервисов. В фокусе внимания - устойчивое развитие российской экономики.

Угольная отрасль непосредственно участвует в цепочке создания стоимости для углеродноинтенсивных отраслей, в частности энергетики и металлургии, которые отличаются высоким уровнем выбросов парниковых газов. Поэтому кредитование угольных компаний сегодня, в эпоху декарбонизации, становится одним из самых острых и насущных вопросов.

Участники саммита обсудили эти проблемы, вопросы адаптации к новым реалиям и эффективное управление ESG-рисками.

- Текущее состояние дел и перспективы угольной отрасли влияют на развитие многих регионов России и рабочие места в них. Дальний Восток, Сибирь опираются в энергетике именно на уголь. В то же время изменение климата и новые реалии рынка требуют серьёзно анализировать ESG-риски как внутреннего рынка, так и экспорта. Саммит позволил нам внимательнее посмотреть на эти риски, услышать все стороны. Уверен, это поможет нам принять правильное и взвешенное решение по кредитной стратегии, - Джангир Джангиров, старший вице-президента Сбербанка, руководитель блока «Риски».

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