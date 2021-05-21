В Кузбассе не работает роддом из-за нехватки специалистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Кузбасса интересует судьба городского роддома в Осинниках, который был закрыт в прошлом году. Так, горожанка задала вопрос в соцсетях губернатора.

«У меня насущный вопрос. Когда в Осинниках откроют роддом? Тут ничего строить не надо, такое здание простаивает», - написала жительница.

Минздрав Кузбасса отреагировал и сообщил, что роддом приостановил работу временно, так как необходимо найти нужных специалистов.

- Родильное отделение ГБУЗ «Осинниковская городская больница» временно приостановило работу в связи с отсутствием врачей акушеров-гинекологов. Женская консультация и гинекологическое отделение работают в штатном режиме с усиленным кадровым составом персонала родильного отделения. Роженицы госпитализируются в родительные отделения Новокузнецка. Ведутся работы по привлечению в учреждение специалистов. В декабре 2020 года в гинекологическое отделение принят на работу врач акушер-гинеколог, - сообщили в областном минздраве.