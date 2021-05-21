В Кузбассе мужчина отдал два миллиона экстрасенсу. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе мужчина отдал два миллиона экстрасенсу. Как сообщает МВД России по Таштагольскому району, что к ним обратился 56-летний житель. Он рассказал, что стал жертвой мошенников.

Сотрудники узнали, что мужчина в интернете увидел объявление экстрасенса, который мог бы решить все его проблемы. Тогда, он позвонил по номеру и попросил вернуть ушедшую от него жену. За все оказанные услуги он заплатил более 2 миллионов рублей. Неоднократно выполнял все требования псевдоэкстрасенса и переводил средства на указанные счета. Мужчина понял, что общался с мошенником, потому что жена к нему не вернулась. После этого житель обратился в полицию.

Сотрудники разыскивают афериста. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Согласно санкциям статьи, максимальная мера наказания 10 лет лишения свободы.

Кузбасские полицейские просят граждан быть бдительными и не доверять свои деньги незнакомцам. Особенно различного рода магам, экстрасенсам, целителям и колдунам.