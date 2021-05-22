На горнолыжном курорте Шерегеш построят аэропорт

Фото: пресс-служба АПК

Локальный аэропорт в 7 километрах от будущего туристического кластера Шерегеш будет введен в эксплуатацию до 2024 года. Инвестиции в проект составят около 14 миллиардов рублей.

Об этом было заявлено на прошедшем в Кемерове совещании по реализации в Кузбассе проектов при участии национального института развития ВЭБ.РФ. В нем приняли участие губернатор Сергей Цивилев, председатель корпорации Игорь Шувалов, представители администрации правительства Кузбасса, корпорации ВЭБ.РФ, предприниматели региона.

Сейчас ближайший к Шерегешу аэропорт - Спиченково, который находится в 25 километрах от города Новокузнецка. Оттуда до горнолыжного курорта ехать еще 165 километра, что обычно занимает около 2-3 часов. Второй по популярности прилета - это аэропорт Толмачево города Новосибирска. До него обычно дешевле билеты из Москвы, но вот ехать на машине или автобусе 520 километров (около 8 часов). При этом туристический поток на кузбасском курорте ежегодно растет. По данным статистики, в нынешнем году по сравнению с предыдущими сезонами он увеличился практически вдвое.

Одновременно строительство локального аэропорта позволит разгрузить пассажиропоток действующего аэропорта в Новокузнецке.