Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Кузбассе было выявлено 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 23, Юрга - 5, Чебулинский муниципальный округ - 4, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Кемеровский муниципальный округ, Промышленновский муниципальный округ - по 3, Анжеро-Судженск, Мыски, Прокопьевск, Юргинский муниципальный округ - по 2, Березовский, Гурьевский муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район, Тисульский муниципальный округ, Тяжинский муниципальный округ, Яшкинский муниципальный округ - по 1.

Тех, кто выздоровел за последние сутки, было больше - 63 пациента. Всего с начала пандемии в Кузбассе 35219 человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь продолжают получать 600 пациентов с диагнозом COVID-19.

Скончался еще один пациент - житель Новокузнецка. У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции продолжают находиться 1758 человек.