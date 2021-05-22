Кемеровские выпускники присоединились к акции «Сад памяти»

Фото: ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса»

Более тысячи деревьев и кустарников различных пород были высажены выпускниками кемеровских школ в рамках международной акции «Сад памяти», призванной напомнить, какой ценой далась победа в Великой отечественной войне. Она проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Сегодня во всех 75 общеобразовательных учреждениях города Кемерово прошел праздник «Последний звонок». После торжественных линеек школьники вышли на высадку деревьев на территории своих учреждений, а также скверов города.

К примеру, в 33-й школе аллею из семи дубков посадили ученики 11А - саженцы для этого специально из Таштагольского района, со своей малой родины, привезла классная руководитель Маргарита Сергеевна Царева.

- В этом июне будет юбилей начала самой страшной войны, которую нельзя забывать. У меня дедушка посадил несколько лет назад у себя в поселке березовую аллею в память о коллегах и друзьях. И наша аллея выпускников, надеюсь, тоже станет памятью о времени и о людях, которые приближали Победу, - рассказала одиннадцатиклассница Татьяна Зайцева.

Напомним, что в этом году из кемеровских школ выпускаются 5518 девятиклассников и 2350 одиннадцатиклассников.