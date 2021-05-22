Кластер искусств в Кузбассе откроют раньше срока

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Сибирский кластер искусств, который возводится в Кемерове, начнёт свою работу уже в июле нынешнего года - первые его объекты планируют сдать с опережением графика, чтобы успеть к празднованию 300-летия промышленного освоения Кузбасса.

Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев после проверки хода работ на строительстве образовательной части кластера.

- Проект уникальный, высочайшей степени сложности. Он строится для детей и молодежи. Ребята смогут раскрыть здесь все свои таланты и получить образование, которое ничем не будет уступать московскому. В образовательной части кластера будет самое передовое оборудование, преподавать будут лучшие учителя, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Кластер будет состоять из музейно-театрального и образовательного комплексов в Ленинском и Центральном районе областного центра. При нем откроют филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы, общежитие и интернат для учеников, общеобразовательную школу.

Для ускорения темпов строительства с июня на объекты кластера примут более трехсот дополнительных рабочих.

Дополнительно решено благоустроить 25 гектаров вокруг образовательного комплекса и привести в порядок близлежащие объекты.