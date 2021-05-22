В Кузбасс придут тепло и грозы

Фото: Борис Чесменов

Очередную смену погоды прогнозируют синоптики Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на 23 мая в Кузбассе ожидается температура +7, +12, местами до +2°С, днем потеплеет до +22, +27, местами +16, +21°С. Ожидается переменная облачность, в ночное время небольшие, на юге - умеренные дожди, возможно, что и грозы, а вот днем - преимущественно без осадков.

В Кемерове ночью ожидается +8,+10°С, также не исключены дожди с грозами. Днем жителей областного центра порадует солнышко, столбик термометра поднимется до +24,+26°С. Зонтики кемеровчанам, по прогнозу синоптиков, в отличие от субботы не понадобятся.

Напомним любителям отдохнуть в жаркий выходной на природе, что в период действия особого противопожарного режима (с 12.04 по 01.06.2021 г.) в Кузбассе введен запрет на разведение костров, разжигание мангалов, сжигание сухих остатков травы на приусадебных участках.