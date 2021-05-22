В Кузбассе реконструировали подвиг Николая Масалова

Фото: Пресс-служба АПК

Активисты военно-патриотических клубов из Кузбасса, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Томской областей провели в пгт Тяжинский реконструкцию события, случившегося 76 лет назад в Берлине. Во время ожесточенных боев за взятие столицы Германии 30 апреля 1945 года кузбассовец, знаменосец 220-го гвардейского полка,ержант старший с Николай Масалов закрыл своим телом от пуль и снарядов и вынес из-под вражеского огня немецкую девочку. При этом наш земляк сам был ранен. Масалов стал прототипом знаменитого памятника воину-освободителю в берлинском Трептов-парке.

- Сейчас многие западные политики пытаются переписать историю, исказить ее, обесценить роль советских солдат в победе над фашизмом. Этого нельзя допустить. И сегодняшняя реконструкция - лучший способ показать современной молодежи правду о войне, чтобы помнили и чтили вклад дедов и прадедов, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса, после окончания реконструкции прошли многочисленные мероприятия военно-патриотической тематики, в том числе состоялся межмуниципальный фестиваль военно-патриотической песни «Эхо победной весны», посвященный 76-й годовщине подвига Николая Масалова. Желающие могли угоститься на полевой кухне, посмотреть фильмы, сфотографироваться на фоне отреставрированной военной техники советских времен: бронеавтомобилем «БА-64», автомобилями «ГАЗ-67» и «ЗИС-5», мотоциклом «М-72» и другими экспонатами. Также прошли познавательные игры по теме «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» и мастер-классы.