В Кузбасс слетается звездный десант

Фото: сайт А.Цукера

В понедельник в Кемерове начнется II Международный Женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: Covid-19». Обсуждать на нем намерены весьма серьезные вопросы - развитие промышленности, изменения в здравоохранении, образовании, культуре, промышленный туризм, борьба с глобальным потеплением, женское здоровье и многое другое.

Одним из звездных спикеров будет знаменитый австралиец Ник Вуйчич. Лишенный рук и ног, он ведет активный образ жизни, пишет книги и читает проповеди, которые помогают тысячам людей принять свои недостатки. Правда, выступит Ник в он-лайн формате.

Зато приедет в Кемерово Аркадий Цукер - его часто называют российским аналогом Вуйчича. Кроме того, на форуме выступят олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, одна из ключевых фигур IТ-отрасли Наталья Касперская, проректор Российской академии музыки им. Гнесиных Дина Кирнарская и другие - всего 148 спикеров.

Среди иностранных гостей ожидается представитель Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, с которым планируется обговорить идею внесения музея-заповедника «Томская Писаница» в список объектов всемирного наследия.

Организаторы надеются, что форум будет интересен не только его участникам, но и обычным кузбассовцам. Так, они смогут познакомиться с экспозицией «Строим Кузбасс - строим страну» в музее изобразительных искусств Кузбасса - она станет продолжением выставки «Даёшь Кузбасс!», которая была представлена в Третьяковской галерее.