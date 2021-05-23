Прокуратура Кузбасса сообщила о новой преступной схеме мошенников. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Прокуратура Кузбасса предупреждает о новой преступной схеме мошенников. Как сообщили в ведомстве, что неизвестные лица звонят по телефону, под видом сотрудников прокуратуры и предлагают совершить действия, направленные якобы на обеспечение расчетных счетов.

-Прокуратура области официально заявляет, что телефонные звонки от якобы представителей прокуратуры с предложением совершить действия, направленные на обеспечение расчетных счетов, просьбами приобрести дорогостоящий алкоголь, продукты питания, перевести деньги на номера мобильных телефонов являются преступными и квалифицируются по статье «Мошенничество»,- сообщили в ведомстве.

Кузбассовцам напоминают, что при получении такого рода звонков следует обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции. Не следует выполнять требования звонящих по телефону неизвестных лиц.