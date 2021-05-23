Новый терминал аэропорта заработал в Кемерове

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Пожалуй, впервые с момента открытия – а в следующем году исполнится шестьдесят лет с момента пуска объекта в эксплуатацию – пассажиры московских авиарейсов, приземлившихся в кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова, не торопились покинуть здание. Сюрпризы для них начались уже при приземлении: вместо привычных автобусов к борту подали телетрапы, на выходе вручали пионы, а в фойе аэровокзального комплекса популярные песни распевала группа Хор Турецкого. А улетавших в Москву пассажиров поприветствовал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так в воскресенье начал работу новый терминал.

Почетными гостями на его открытии стали вдова и дочь Алексея Архиповича Леонова. О нашем прославленном земляке здесь напоминают много экспонатов с космическим уклоном.

- Самое главное - эмоции людей, пассажиров. Мы зашли в самолет, у них светились глаза от радости, было прекрасное настроение. Думаю, все, кто будет прилетать и улетать через этот аэропорт, не останутся равнодушными. Было много проблем, во время пандемии были сложности с доставкой материалов, но все они были решены, и аэропорт сдали в рекордные сроки, - рассказал глава региона.

Четырехэтажный терминал построен за 12 месяцев, причем два из них из-за пандемии строители вынужденно не работали. Проект владельцам кемеровского аэропорта обошелся в 5 миллиардов рублей. Комплекс теперь считается высокотехнологичным - здесь увеличено количество стоек регистрации пассажиров, линий предполетного досмотра. И впервые он оборудован двумя телетрапами. К слову, как сообщил губернатор, нынешний терминал со временем будет соединен теплым переходом со старым зданием аэровокзала, что позволит добавить третий телетрап.

Предполагается, что сейчас пропускная способность аэропорта должна возрасти вдвое - с 200 до 460 пассажиров в час. А к 2028 году годовой пассажиропоток должен достигнуть 1 миллиона человек.

Теперь очередь – за реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Как уточнил Сергей Цивилев, проектирование ее уже ведется, а в дальнейшем все работы будут выполняться за счет федерального бюджета. Цена вопроса - 3,5 миллиарда рублей.