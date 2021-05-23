Названы территории Кузбасса, где выявили 59 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово – 22, Новокузнецк – 7, Ленинск-Кузнецкий – 4, Междуреченск – 4, Промышленновский МО – 3, Анжеро-Судженск – 3, Юрга – 2, Белово – 1, Березовский – 1, Киселевск – 1, Осинники – 1, Полысаево – 1, Тайга – 1, Ижморский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Тисульский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Яйский МО – 1, - сообщил оперштаб.

Один пациент скончался. У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

53 пациента выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 605 пациентов с диагнозом COVID-19.