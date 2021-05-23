Часть новокузнечан остались без электричества из-за аварии. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Утром, 23 мая часть новокузнечан остались без электричества из-за аварии, произошедшей на подстанции, расположенной на улице Запорожской. Без света остался район Левого берега. Подача электроэнергии прекратилась на улицах Кирова, Франкфурта, Запорожской, Тольятти, Покрышкина, Белана и на проспекте Дружбы.

Как сообщили сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы города Новокузнецк, на месте ЧП работали специалисты, однако в кратчайшие сроки устранить аварию не удалось. В настоящее время специалисты устраняют проблему.