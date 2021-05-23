В Кемерове пропал 56-летний мужчина. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Кузбасс.

В Кемерове ищут пропавшего жителя. 56-летний Шабаев Андрей ушел из дома и не вернулся 19 мая. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего — 174 сантиметров, у него нормальное телосложение, волосы темные с сединой и карие глаза. На нем были черная куртка, черная футболка, серо-черные джинсы, черные кросовки с белыми полосками.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.