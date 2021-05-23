В Кузбассе женщина помогла знакомым и на нее завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе женщина помогла знакомым и на нее завели уголовное дело. ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что в Белове местная жительница зарегистрировала в одной из квартир трое граждан одной из стран ближнего зарубежья. Тем самым нарушила миграционное законодательство.

Полицейские выяснили, что 39-летняя хозяйка жилища прописала у себя иностранцев и при постановке их на миграционный учет предоставила ложные сведения, поскольку по адресу регистрации никто из них никогда не проживал. Беловчанка призналась, что «помочь» таким образом ее попросили работодатели иностранных граждан.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Женщине грозит до трех лет лишения свободы.