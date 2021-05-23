В Кузбасс прибыла делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко. Фото: АПК.

В Кузбасс прибыла делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко. Как сообщает областное правительство, она встретится с Сергеем Цивилевым. В ходе поездки состоится выездная сессия Евразийского женского форума, который пройдет в регионе 24 и 25 мая. Основная тема обсуждения — «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19».

- В делегацию входят заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, а также представители в СФ от Кузбасса — член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин и член Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын, - сообщили в пресс-релизе АПК.

Также в программе визита — посещение производственного предприятия, учреждений образования и культуры.