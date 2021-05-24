Жителей Кемерова встревожил ночной вид на предприятие «Кокс». Фото: Инцидент Кузбасс.

Ночью 24 мая жителей Кемерова встревожил ночной вид на предприятие «Кокс». В социальных сетях появились кадры похожие на возгорание на территории завода.

Комментаторы рассказали, что в запах в городе похож на креозот. Жители Кировского района отметили, что ощущали едкий запах. Однако другие горожане утверждали,что на предприятии, возможно, пропало электричество.

Как сообщают сотрудники ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о пожаре на объекте не поступал.