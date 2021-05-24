Названы территории Кузбасса, где выявили 56 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово – 19, Ленинск-Кузнецкий – 5, Междуреченск – 5, Анжеро-Судженск – 4, Новокузнецк – 4, Промышленновский МО – 4, Березовский – 2, Мыски – 2, Осинники – 2, Юрга – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Юргинский МО – 2, Кемеровский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Яшкинский МО – 1, - сообщил оперштаб.

Один пациент скончался. У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

51 пациент выздоровел. Всего в регионе медицинскую помощь получают 609 пациентов с диагнозом COVID-19.