Валентина Матвиенко обсудила экологическую проблематику в Кузбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбасс прибыла делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко. Она обсудила экологическую проблематику региона в ходе встречи с Сергеем Цивилевым. Она сообщила, что тема экологии требует повышенного внимания и всегда была важной в Кемеровской области.

- Экологическая обстановка в Кузбассе всегда была сложной и требующей повышенного внимания, потому что это качество жизни людей, - сказала Валентина Матвиенко.

Она отметила, что в программе развития Кузбасса до 2024 года, предусмотрены серьезные финансовые ресурсы на решение важных вопросов, накопившихся за многие годы, и экологический - один из них. В рамках этих средств будет выделено достаточно большая сумма на Новокузнецк, на реализацию программы «Чистый воздух», которую уже реализуют с опережением.