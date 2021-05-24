Жительница Кузбасса отсудила у турагентства около 350 000 рублей за сорванный коронавирусом отдых. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Жительница Кузбасса отсудила у турагентства около 350 000 рублей за сорванный коронавирусом отдых. Мариинский городской суд сообщил, что частично удовлетворил иск горожанки, взыскав с ООО «Регион Туризм» стоимость тура в Турцию. Отдых не состоялся из-за запрета на выезд за пределы России ввиду распространения новой коронавирусной инфекции.

Женщина в конце января 2020 года заключила договор с турагентом. Поездка должна была состояться в Турцию на 5 человек в конце июня 2020 года. Она оплатила около 360 тысяч рублей, но 15 мая 2020 года турагентство сообщило, что туры с датой вылета с 1 по 30 июня 2020 года не состоятся в связи с невозможностью вылетов за пределы России.

После этого жительница захотела расторгнуть договор и вернуть уплаченные денежные средства. В ответ ей сообщили, что компания гарантирует исполнение обязательств путем переноса на новую заявку. Женщина отклонила предложение и обратилась в суд с требованием взыскания денежных средств, уплаченных по договору, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, неустойки и штрафа в размере 50 процентов от удовлетворенных исковых требований. Представитель турагентства не явился в суд, но представил письменные возражения, в которых просил отказать в удовлетворении требований в полном объеме.

Суд удовлетворил требования жительницы. В то же время судья отметил, что туроператор не смог исполнить свои обязательства из-за введенных ограничений.

- Поскольку отказ от исполнения договора вызван не действиями туроператора и турагента, а сложившейся в мире обстановкой и невозможностью оказывать услуги, то суд полагает, что ответчиком права истца как туриста не были нарушены, вины ответчиков в непредставлении услуги не имеется. <…> В связи с чем, оснований для взыскания с ответчика компенсации морального вреда, штрафа и неустойки суд не усматривает, — говорится в решении суда.

В результате суд частично удовлетворил требования женщины, взыскав с турагентства около 350 тысяч рублей, уплаченных по договору о реализации туристского продукта, но представитель турфирмы обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Однако еще до начала рассмотрения апелляционной жалобы гендиректор подал заявление об отказе от жалобы.