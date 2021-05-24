Власти Кузбасса прокомментировали кадры, похожие на возгорание на «Коксе». Фото: Инцидент Кузбасс.

24 мая в Кемерове в 0.50 произошло аварийное отключение электроэнергии на территории АО «Химпром». В 1.48 подача была восстановлена от резервного ввода (Кемеровская ГРЭС). В 2.45 технологическое оборудование перевели в штатный режим. Специалисты экоаналитической лаборатории также произвели отбор проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны ПАО «Кокс». Превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено.

Причиной послужило замыкание кабеля на подстанции № 23 из-за этого частично прекратились работы технологического оборудования ПАО «Кокс».

— В соответствии с разработанными мероприятиями, установленными Планом мероприятий по локализации и ликвидации аварий и технологическим регламентом, во избежание выбросов сырого коксового газа произошел автоматический поджог газосбросных устройств на коксовых батареях, — сообщили в министерстве промышленности и торговли Кузбасса.

Напомним, что кемеровчан встревожил ночной вид на предприятие «Кокс». В социальных сетях появились кадры, похожие на возгорание на территории завода. Жители Кировского района отметили, что ощущали едкий запах. Сотрудники ГУ МЧС по Кемеровской области отметили, что сигнал о пожаре на объекте не поступал.