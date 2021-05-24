Первую «Лигу борьбы Кузбасса» выиграли новокузнечане

Фото: Лига борьбы Кузбасса

В Кемерове состоялся финал областных командных соревнований по спортивной борьбе.

В сентябре прошлого года федерация спортивной борьбы Кемеровской области запустила новый проект – «Лига борьбы Кузбасса». Его цель - поднять данный вид спорта в регионе на более высокий уровень.

В первом сезоне Лиги приняли участие 11 команд из 9 территорий: городов Кемерова, Новокузнецка, Белова, Осинников, Анжеро-Судженска, Междуреченска, Березовского, а также из Беловского и Промышленновского районов.

- Болельщики увидели уникальный для России и в целом редкий для борьбы формат соревнований - «стенка на стенку», где личный успех неотделим от коллективного, так как победа присуждается всей сборной. Такой формат поединков также применяется на Кубках мира, - рассказывает директор турнира Евгений Надин. - В составе сборных мы задействовали борцов 13-14 лет: в отличие от старших возрастов они имеют меньше турниров, а без хорошей соревновательной практики мастерство не наборешь.

В каждой команде выступало по 10 человек (по количеству весовых категорий). По итогам шести предварительных этапов в финале пробились «Беловские львы» (Белово), «Кузнецк» (Новокузнецк), «Кувалда» (Осинники) и «Академия борьбы имени братьев Брайко» (Кемерово).

- Это и для ребят интересно, когда приходится бороться не только за себя, но и выкладываться на команду. И для наставников - ведь твои подопечные получают больше шансов проявить себя, а то и удивить, борясь с более опытным соперником, - отмечает тренер из Кемерова, мастер спорта СССР Сергей Бухмиллер.

В итоге первый Кубок лиги уверенно выиграли новокузнечане, одержавшие в финале три командные победы над конкурентами. Второе место – у беловчан с двумя командными выигрышами. В матче за «бронзу» кемеровчане обыграли осинниковцев.

- Турнир несомненно удался: ребята получили полноценный соревновательный сезон, накопили полезный опыт, что позволяет им успешно выступать не только на областном уровне. На последнем первенстве России наши борцы заняли третье и пятое места в данной возрастной группе - подобных результатов уже давненько кузбассовцы не показывали, - отметил Евгений Надин.