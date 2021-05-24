В Кузбассе сильный ветер принес разрушения. Фото: ВКонтакте/chplk.

23 мая сильный ветер и град были в Ленинске-Кузнецком. Горожане поделились снимками в соцсетях. Сильнее всего шторм прошелся по Центральному рынку. Жители сообщили, что ветер сорвал крыши, теплицы в саду. В некоторых районах на дорогу повалились деревья. Мэрия города прокомментировала последствия сильного ветра с градом.

— Штормовым ветром повалены 4 дерева и повреждены 2 крыши. Ветер частично повредил профнастил на зданиях частной собственности. Сломанные деревья и ветви коммунальщики убрали с проезжей части. В данный момент последствия шквалистого ветра устраняются, — рассказал администрация города.

В Кузбассе сильный ветер принес разрушения. Фото: ВКонтакте/chplk.

В Кузбассе сильный ветер принес разрушения. Фото: ВКонтакте/chplk.