В Кузбассе произошло землетрясение. Фото: Алтае−Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

В Кузбассе произошло землетрясение. Как сообщают специалисты Алтае−Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, что 24 мая зарегистрировали подземный толчок в 15.18 магнитудой 3,4.

Координаты эпицентра — 54.62 градуса северной широты и 86.13 градуса восточной долготы — это территория Ленинска-Кузнецкого. Подземные толчки естественного характера. Тип обозначен как «взрыв в карьере».

Также жители Ленинска- Кузнецкого в соцсетях сообщили, что сильно почувствовали подземный толчок. У горожан тряслись стены, в серванте подпрыгнула посуда, кто-то даже выбежал из дома.

Напомним, что 23 мая ленинск-кузнечане ощутили сильный ветер, который сорвал крыши, теплицы в саду и повалил деревья.