Везде, где читают этот пресс-релиз, там ловит Yota

В ней мобильный оператор рассказывает, что Yota ловит во всех 155 649 населенных пунктах России. Везде, где есть ямы на дорогах и арбузные развалы.
В рамках рекламной кампании Yota запустила семь рекламных роликов, которые будут транслироваться на ТВ и в digital. В них зрители увидят привычные глазу вещи, например, панельные дома или, как герои сидят на дорожку, и логотип компании, вписанный в знакомую любому жителю России ситуацию.
«Просто везде, где летом отключают горячую воду, там ловит Yota. Это всё, что мы хотели сказать», – комментирует руководитель направления Бренд и коммуникации Yota Елена Толбузова.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 24 мая по 15 августа 2021 года.
Состав творческой группы:
Yota
Дмитрий Рудских – Директор по маркетингу
Елена Толбузова – Руководитель направления Бренд и коммуникации
Екатерина Жаркова – Менеджер по маркетинговым коммуникациям
Наталия Блинова – Медиа-менеджер
Friends.Moscow
Виктория Казакова – Старший стратег
Андрей Попов – Руководитель креативной группы
Анастасия Алексеева – Аккаунт директор
Мария Сырокваш – Старший аккаунт менеджер
Никита Бочаров – Старший копирайтер
Александр Милюнас – Арт-директор
Надежда Морозова – Продюсер
Екатерина Блинова – Постпродакшн продюсер
Денис Елисеев – Креативный директор