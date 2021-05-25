В Кузбассе пропал 47-летний мужчина. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Кузбасс.

В Кузбассе пропал 47-летний житель Прокопьевска Александр Антропов с 14 мая о его местонахождение неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего — 170 сантиметров, у него плотное телосложение, русые волосы и карие глаза. Какая на нем была одежда — неизвестно. К особым приметам относится отсутствие правой ноги. С собой у мужчины были костыли. Он нуждается в медицинской помощи.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.