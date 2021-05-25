Крепкий кофе: жители кузбасской деревни показали качество воды из крана. Фото: Инцидент Кузбасс.

В Кузбассе жители деревни Макурино Юргинского района на видео засняли воду, текущую из крана. На кадрах она имеет темно-коричневый цвет.

Администрация Юргинского муниципального округа сообщила причину.

— Кратковременная подача некачественной воды в домах жителей деревни Макурино возникла после восстановления работы центрального водопровода, временно отключенного из-за массовой установки приборов учета потребления воды, — рассказали в администрации.

Также власти отметили, что жители округа могут обращаться в управление обеспечения жизнедеятельности и строительства (УОЖиС) в случае, если из крана течет грязная вода или вода с неприятным запахом. Для этого необходимо позвонить по телефону 4-18-63 в период с 8.00 до 17.00 или в ЕДДС по номеру 4-04-40.

В соцсетях кузбассовцы комментируют видеоролик.

— «Нефть прямо в дом идет! Очередной прорыв», «У них вон, кофе из крана идет, а они еще и жалуются», «Пепси кола прям из крана», «крепкий кофе», — пишут жители области.