Названы территории Кузбасса, где выявили 55 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово – 20, Ленинск-Кузнецкий – 5, Новокузнецк – 5, Междуреченск – 3, Тайга – 2, Мариинский МО – 2, Промышленновский МО – 2, Анжеро-Судженск – 1, Белово – 1, Березовский – 1, Калтан – 1, Киселевск – 1, Краснобродский – 1, Осинники – 1, Полысаево – 1, Прокопьевск – 1, Юрга – 1, Кемеровский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Тисульский МР – 1, Топкинский МО – 1, Чебулинский МО – 1, Яшкинский МО – 1, - сообщил оперштаб.

Два пациента скончались. У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Киселевске.

53 пациента выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 609 пациентов с диагнозом COVID-19.