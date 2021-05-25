«Отличный город»: Татьяна Навка прогулялась в Кемерове. Фото:Instagram/tatiana_navka.

В числе гостей выездной сессии Евразийского женского форума в Кемерове была олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Она прогулялась по городу и поделилась фотографиями с набережной Томи.

— Этим летом один из промышленных регионов нашей страны — Кузбасс празднует 300-летие! Прекрасный регион, отличный город и шикарная погода! Сегодня сложился потрясающий день, когда и активно поработать успела, так еще и немного погулять по городу! Красота! — написала Татьяна Навка в соцсетях.

Жители региона прокомментировали ее фотографии.

— «Ура!!! Самая удивительная Татьяна Навка гуляет по нашей набережной» «Приветствуем на земле Кузбасса», — пишут жители области.

Также она вновь посетила кемеровский ресторан.

— Спустя 15 лет или даже 16 лет приехать опять в Кемерово. Кушать в этом ресторане и за этим же столом, — рассказала фигуристка.

«Отличный город»: Татьяна Навка прогулялась в Кемерове. Фото:Instagram/tatiana_navka.