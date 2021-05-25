Дорожную разметку нанесли в кемеровских дворах

Фото: ОГИБДД по городу Кемерово.

В кемеровских дворах появилась дорожная разметка. Ее нанесли сотрудники горГИБДД совместно с коммунальщиками, чтобы привлечь внимание к безопасности детей в дворовых территориях.

В летний период ребята больше времени проводят на улице и во дворах и автомобили, передвигающиеся и припаркованные в дворовых территориях и вблизи детских игровых площадок, представляют для них настоящую опасность, ведь дети, заигравшись, могут не заметить приближающийся автомобиль, да и водители не всегда достаточно внимательны на проезжей части.

Именно поэтому во дворах жилых домов и начали наносить на проезжей части предупреждающую разметку в виде дорожного знака «Дети». Первым в этом году объектом акции "Безопасный двор" стали жилые дворы на ФПК.

Как отметил начальник отдела ГИБДД по городу Кемерово Дмитрий Волков, в скором времени предупреждающая разметка появится и в других кемеровских дворах.