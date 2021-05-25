Пассажиры раскритиковали новый терминал аэропорта Кемерова

Власти ответили на выявленные жителями недочеты в новом терминале аэропорта Кемерова. Фото: АПК,

В Кемерове 23 мая открылся новый терминал международного аэропорта имени Алексея Леонова. Первых пассажиров встречал губернатор Кузбасса, а также «Хор Турецкого».

Кузбассовцы в соцсетях Сергея Цивилева оценили ремонт и сообщили о недочетах в освещении на выходах к автобусам и туалетах терминала.

«Улетали сегодня в Москву. Попали на открытие нового терминала. Нарядно. Но. Сиденья для ожидания со встроенной подзарядкой для гаджетов не работают. В туалетных кабинках замки не работают, и нет ни мыла, ни туалетной бумаги. А выход к автобусам, как черный ход в общаге. Он же еще нулевой, как так?» - написала женщина в соцсети.

Администрация Прокопьевска прокомментировала ситуацию и сообщила, что недостатки устраняют.

«После введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса аэропорта Кемерова подрядные организации устранят все выявленные недостатки», - сообщила мэрия.

Также одна жительница сообщила о дырах в крышах и неподобающем поведении персонала.

«Ремонт сначала доделайте, потом открывайте. В крыше дыры. С персоналом проведите разговор на тему «вежливое общение», - рассказала горожанка.

В министерства транспорта Кузбасса ответили, что подрядные организации устранят выявленные недостатки. С персоналом аэровокзального комплекса провели инструктаж по этике общения с пассажирами.