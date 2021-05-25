Мэрия Кемерова отчиталась о расходах к Дню Победы

Мэрия Кемерова отчиталась о расходах ко Дню Победы. Фото: АПК.

В Кемерове празднование Дня Победы обошлось в 2 372 000 рублей. Об этом сообщили в мэрии города.

- Из этих денег 1 352 300 рублей выделено управлению социальной защиты населения на: приобретение подарочных наборов ветеранам - 1 200 300 рублей, ремонт жилья ветеранам - 152 000 рублей. На приобретение георгиевских лент, сувенирной продукции, открыток, цветов, дождевиков, услуги полевой кухни выделили 420 900 рублей, - рассказали в администрации города.

Средства выделяли из местного бюджета. Праздничный салют обошелся в 599 000 рублей. На него потратили средства субсидии из областного бюджета, полученной именно на проведение общественно значимых мероприятий.