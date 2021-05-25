Кузбасский угольный холдинг оштрафовали почти на 60 миллионов рублей за взятку. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе угольный холдинг оштрафовали почти на 60 миллионов рублей за взятку. Прокуратура Кемеровской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности акционерного общества «ТопПром».

Установили, что единственный акционер передал организации взятку в более чем 5,9 миллиона рублей. Сделано это было для того, чтобы холдинг оказал содействие при согласовании и утверждении планов перевозки угля и угольной продукции на экспорт.

Заместитель прокурора возбудил в отношении организации дело об административном правонарушении. Суд назначил штраф компании в размере более 59,8 миллиона рублей. Холдинг оплатил все в полном объеме.