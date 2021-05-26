В Кузбассе житель нашел зуб мамонта при строительстве. Фото: Администрации Тайгинского городского округа.

Житель Тайги обнаружил интересный предмет в котловане на строительстве новой местной школы № 160 и передал его в исторический музей города. Как сообщили в администрации Тайгинского городского округа, специалисты музея отправили находку в музей археологии, этнографии и экологии Сибири КемГУ для определения, что это.

После экспертиза выявила, что найденный предмет имеет характерные признаки жевательного зуба мамонта с многочисленными тонкими пластинами, которые хорошо приспособлены для пережевывания грубого растительного корма. У животного всего в челюсти находились четыре подобных зуба, которые менялись до шести раз за его жизнь. Зуб, переданный в музей, сохранился фрагментарно.

Данный вид животных населял всю северную Евразию, а также большую часть Северной Америки. Костные останки этих представителей - частые находки в Восточной и Западной Сибири, в том числе и на территории Кузбасса.