В Кузбассе 19-летний студент попал под поезд. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе машинисту пришлось экстренно тормозить на станции Анжерская, в районе железнодорожного вокзала. Для того чтобы избежать наезда на человека, находившегося на первом пути, однако травмирования избежать не удалось. Как сообщили в Кузбасском ЛУ МВД, из-под состава извлекли 19-летнего студента местного колледжа.

Медики диагностировали у парня сотрясение головного мозга, ушибы головы и шейных позвонков, а также алкогольное опьянение средней степени тяжести. Его госпитализировали в городскую больницу.

В настоящее время сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия. Кузбассовцам напоминают, что переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров.