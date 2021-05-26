Названы территории Кузбасса, где выявили 58 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Кемерово - 13, Междуреченск - 8, Анжеро-Судженск - 6, Краснобродский - 5, Ленинск-Кузнецкий - 5, Березовский - 4, Новокузнецк - 4, Промышленновский МО - 3, Таштагольский МР - 3, Юрга - 2, Белово - 1, Осинники - 1, Прокопьевск - 1, Тайга - 1, Кемеровский МО - 1,- сообщил оперштаб.

Три пациента скончались. У женщины 1994 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии иммунной системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1930 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония протекала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1938 года рождения двустороннюю полисегментарную пневмонию осложнили патология сердечно-сосудистой системы и заболевание центральной нервной системы. Он проживал в Полысаеве.

52 пациента выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 612 пациентов с диагнозом COVID-19.