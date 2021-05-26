Кузбасская прокуратура проверяет информацию о загрязнении реки золотодобытчиками. Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Кемеровская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по поводу загрязнения реки Кия. Ранее в СМИ сообщалось, что это связано с деятельностью золотодобывающих компаний на территории Тисульского муниципального округа.

Областная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка работе золотодобывающих предприятий, установят виновных и примут меры реагирования. В ведомстве добавили, что проведение надзорных мероприятий находится на контроле природоохранной прокуратуры.