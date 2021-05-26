В Кузбассе ввели новую правительственную награду. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В Кузбассе учредили новую правительственную награду - нагрудный знак «За цифровое развитие Кузбасса». Постановление появилось в электронном бюллетене правительства Кузбасса, подписал Вячеслав Телегин.

«Нагрудным знаком награждаются лица за значительные достижения, разработку и внедрение инновационных проектов в сфере развития цифровой экономики Кузбасса», - указано в документе.

С ходатайством к губернатору о награждении конкретных кузбассовцев могут обратиться: члены правительства региона, депутаты Заксобрания, главы муниципалитетов, городов и организаций в сфере информационных технологий и связи. Также инициировать вопрос о награждении может и сам губернатор.

В документе сообщается, что нагрудный знак «За цифровое развитие Кузбасса» представляет собой круг диаметром 30 миллиметров, выполненный из серебра 925-й пробы.

- На лицевой стороне - позолоченное рельефное изображение территории Кемеровской области - Кузбасса, на месте расположения административного центра Кемеровской области - Кузбасса (город Кемерово) - ограненный фианит белого цвета диаметром 1,5 миллиметра. Поверхность карты гладкая, полированная, - отметили в постановлении.