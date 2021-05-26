В Кемерове открылась выставка, посвящённая 300-летию Кузбасса

Фото: Музей ИЗО Кузбасса.

В Музее изобразительного искусства Кузбасса открылась выставка, посвященная 300-летию региона. В экспозиции представлены отреставрированные шедевры соцреализма 1930-1940-х годов, отражающие историю промышленного становления Кузбасса. Местный проект под названием «Строим Кузбасс, строим страну!» - продолжение выставки «Даешь Кузбасс!», которая работала минувшей весной в Новой Третьяковской галерее в Москве.

Всего на выставке представлено около 80 работ, часть которых из собрания «РОСИЗО» и Государственной Третьяковской галереи. В числе последних - картины «Строители» Александра Дейнеки, «Женщины-радистки» Марии Бри-Бейн, «Кузнецкстрой. Домна № 1» Петра Котова и другие работы. Центральным полотном выставки является триптих московского художника Амшея Нюренберга «Стахановцы Кузбасса», созданный мастером по личным впечатлениям после творческой командировки в Прокопьевск в конце 30-х годов. Изображенные на картине горняки имеют реальных прототипов, среди них - первый стахановец Кузбасса Иван Борисов.

Посетить выставку в Музее ИЗО Кузбасса жители и гости областного центра смогут до 25 августа.